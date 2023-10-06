Росгвардия проверила орловских охотников

Силовики оценили, как орловцы обращаются с оружием.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области, в регионе завершилась профилактическая межведомственная операция «Ночной охотник». Она проводилась по всей области в течение сентября. Сотрудники Росгвардии совместно с коллегами из полиции и специалистами регионального управления экологического надзора и природопользования посещали охотничьи угодья и проверяли охотников. Целью мероприятия было выявление и пресечение правонарушений в сфере оборота оружия и добычи охотничьих ресурсов.

«Во время рейдов по линии лицензионно-разрешительной работы нарушений выявлено не было, что подтверждает ответственное отношение граждан к организации процесса охоты», — отметил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Виктор Ермаков. Поясним, что росгвардейцы проверяли соблюдение охотниками правил транспортировки и использования оружия и боеприпасов, а также наличие лицензий и разрешений.

В частности, законно разрешает транспортировку оружия только в специальных чехлах, кобурах, футлярах или в специальной упаковке производителя. Использование технически неисправного оружия и патронов запрещено, равно как и ношение огнестрельного оружия гражданами, находящимися в состоянии опьянения.

«Росгвардейцы напоминают, что ношение и использование оружия осуществляется на основании выданных Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации лицензий, либо разрешений на хранение и ношение, хранение и использование конкретных видов, типов и моделей оружия с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об оружии», — подытожили в ведомстве.

Ранее Управление Росгвардии сообщало, что за неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели в Орловской области 70 проверок владельцев оружия. По мотивам этих проверок было составлено девять административных протоколов за различные нарушения. По разным основаниям силовики также изъяли у орловцев пять единиц оружия и аннулировали две лицензии. Кроме того, за тот же период времени орловские росгвардейцы рассмотрели 260 заявлений от граждан на оказание государственных услуг в сфере оборота оружия и боеприпасов.

ИА «Орелград»