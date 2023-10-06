В Орле на месте болотца хотят построить культурно-досуговый центр

Публичные слушания состоялись 5 октября.

Собравшиеся обсудили проект внесения изменений в планировку территории микрорайона № 13 «Московский» в границах улиц Михалицина, Раздольной, Блынского и Космонавтов и проект межевания кадастрового квартала 57:25:0040217. Целью их подготовки является образование земельного участка площадью около 1440 кв. м для размещения объекта культурно-досуговой деятельности. Предполагается одноэтажное строение предположительно 25 на 15 метров.

Руководитель управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн поинтересовалась, что именно будет располагаться в здании.

«Досуг у всех разный», – отметила архитектор.

Заинтересованное лицо, как его представили собравшимся, Роман Геннадьевич Попов пояснил, что в здании будут располагаться классы, библиотека. Планируется учить программированию всех желающих – от детей до взрослых. По словам Попова, на это есть спрос. Мужчина заявил, что объект будет строиться не под какую-то известную сеть, а неким предпринимателем, который заинтересован в новом виде деятельности. Примечательно, что в документах к слушаниям фигурирует выставочный зал площадью всего 150 квадратных метра.

Важные моменты отметил присутствовавший на слушаниях житель дома №79 по Московскому шоссе. Мужчина напомнил, что рядом располагается пруд и по формируемому участку отводится вода. Если низину засыплют — затопит окружающие домовладения.

«Мы не вредители, а созидатели», – заявил Попов.

Будут проведены мероприятия по отводу воды. Появится подпорная стенка, чтобы не засыпать существующий колодец. Вырубленные зеленые насаждения компенсируют новыми посадками или деньгами.

Когда участок будет сформирован, его выставят на аукцион. Планы инвестор сможет осуществить, если не появятся иные заинтересованные и упорные лица.

ИА «Орелград»