Членство Кутенёва в «Единой России» приостановлено

Об этом сообщил секретарь орловского отделения.

Леонид Музалевский, глава региональной ячейки партии и председатель областного Совета народных депутатов, подтвердил эту информацию «Орловским новостям».

Напомним, что Сергей Кутенёв подозревается в неуплате налогов на 297 миллионов рублей. Орловец возглавляет компанию «Эксперт-кабель». В областном совете Кутенёв является одним из заместителей председателя, а также руководит комитетом по промышленности и ЖКХ.

Как рассказал Музалевский, голосование по данному вопросу проводилось среди членов президиума орловского политического совета «Единой России». Процедура проходила в заочной форме.

«Это – норма устава, которую мы все обязаны соблюдать. Докажет свою правоту в суде Кутенёв – восстановим, не докажет – исключим из партии», — пояснил лидер орловских «единороссов».

Также на данный момент приостановлено членство в «Единой России» мэра Орла Юрия Парахина. Ещё в 2021-м году ему выдвинули обвинение в превышении должностных полномочий. Пока что дело не рассмотрено судом.

ИА «Орелград»