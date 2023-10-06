Орловчанка победила во всероссийском конкурсе педагогов-психологов

Зорина Потапова стала лучшей в специальной номинации.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог» проводился в 17-й раз. В нём участвовали представители 85 регионов РФ.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, Потапова, сотрудница детского сада №90 Орла, победила в специальной номинации «Верность профессии». Наградой стала научная стажировка в Российской академии образования.

Орловчанку отметили, в том числе, за успешное применение оригинальной методики – арт-терапии. Зарина Потапова использовала её для профилактики и коррекции психологических проблем детей дошкольного возраста, в том числе, с ограниченным возможностями здоровья. Арт-терапия заключалась как в традиционных видах изобразительного творчества, так и в sаnd-art (рисовании с помощью песка).

«Особенно эффективным было использование данных технологий в работе с плохо говорящими детьми, трудно идущими на установление вербального и эмоционального контакта», — отметила пресс-служба.

ИА «Орелград»