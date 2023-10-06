Орловская прокуратура разбирается с ЧП в детсаду

Ведомство проводит проверку.

Напомним, что пожар произошёл накануне в здании Дошкольного отделения №1 Знаменской средней школы (на территории Орловского муниципального округа). В коридоре загорелась электропроводка. Обошлось без погибших и пострадавших, однако МЧС эвакуировало из садика 16 человек, в том числе, 10 детей.

Как рассказали в надзорном ведомстве, на место происшествия выезжал прокурор Орловского района. Он координировал действия правоохранительных органов и проводил первичные контрольные мероприятия.

«Прокуратурой будет проверено соблюдение в дошкольном учреждении требований противопожарной безопасности, также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов контроля», — сообщили в ведомстве. Ход и результаты проверки находятся на контроле органа надзора.

Ранее в Орле произошло другое громкое ЧП – в Северном районе трёхлетний мальчик убежал из садика и попал под грузовик.

ИА «Орелград»