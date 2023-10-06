Орловские дома отремонтируют за 335 миллионов рублей

Обновлены параметры региональной программы капремонта жилья.

Паспорт программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в новой редакции утвердило правительство региона. Напомним, что ответственность за ее исполнение возложена на региональный департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения, а участниками являются муниципальные образования и регоператор — некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (НО «РФКР»).

Целью программы является улучшение технического состояния многоквартирного жилого фонда. Новая редакция документа конкретизирует сроки и условия проведения капитального ремонта. Запланирован один этап ее реализации — 2023-2027 годы. Объем бюджетных ассигнований на финансирование составит 335,19 миллиона рублей, причем все средства поступят из областного бюджета. Ожидаемым результатом является 100-процентое исполнение краткосрочного плана капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

По данным правительства, общая площадь жилищного фонда Орловской области составляет 21,63 миллиона квадратных метров. Форма собственности – смешанная, но в основном муниципальная и частная (приватизированное жилье). Механизмы капремонта МКД в целом в России и в Орловской области в частности взяли старт в 2014 году. Для этого и был создан НО «РФКР», региональный оператор. В конце 2013 года была утверждена долгосрочная региональная программа и впервые введен минимальный размер взноса на капитальный ремонт.

В областную программу включено 4362 многоквартирных дома общей площадью 14,8 миллиона квадратных метров, в которых проживают 580 тысяч человек. Для ее реализации утверждаются трехлетние краткосрочные планы. С начала реализации программы работы по капитальному ремонту были проведены в 1128 многоквартирных домах общей площадью 4,7 миллиона квадратных метров, что позволило улучшить условия проживания более чем 190 тысяч орловцев. Ежегодно капитальный ремонт проводится примерно в 250 многоквартирных домах.

«Деятельность регионального оператора направлена на обеспечение проведения капитального ремонта, — говорится в паспорте. — Финансовое обеспечение деятельности НО «РФКР» осуществляется в рамках реализации настоящей государственной программы. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов приведет к снижению величины физического износа конструктивов домов и позволит создать благоприятные условия для проживания граждан».

ИА «Орелград»