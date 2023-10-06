В Орле дефицит бюджета превысит 1,3 миллиарда рублей

Он приближается к отметке в половину собственных доходов.

В Орле вступили в действие поправки в бюджет города на 2023 год, которые по инициативе администрации областного центра внесли на прошедшей сессии депутаты горсовета. Проект внесения поправок в главный финансовый документ был представлен в городской парламент мэром. Основные характеристики утверждены в новой редакции. Так, общий объем доходов бюджета установлен в сумме 14,232 миллиарда рублей, общий объем расходов — в сумме 15,578 миллиарда рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета города Орла теперь составляет 1,345 миллиарда рублей, или 42,7 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Источниками его погашения будут остатки средств на счетах, выручка от продажи муниципального пакета акций гостиничного комплекса «Отель-Орел» (который уже неоднократно выставлялся на торги, но покупателей пока не нашлось) и коммерческий кредит в сумме 315 миллионов рублей, который власти города планируют оформить уже в октябре.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024 года горсовет утвердил в сумме 2,835 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации — 0 рублей. Текущий муниципальный долг уже очень близок к пределу, так как он составляет 2,82 миллиарда рублей. К слову, по состоянию на 1 января 2023 года долг города Орла был куда меньше, он составлял 2,57 миллиарда рублей.

Утвердили депутаты и основные характеристики бюджета города Орла на плановый период 2024 и 2025 годов. Впрочем, они носят прогнозируемый характер. Так, общий объем доходов бюджета города на 2024 год установлен в сумме 9,182 миллиарда рублей, на 2025 год — в сумме 7,34 миллиарда. Прогнозируемые общие объемы расходов муниципальной казны на 2024 и 2025 годы установлены в сумме 9,166 и 6,761 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет на ближайшие два года пока планируется с профицитом в сумме 16,5 и 578,2 миллиона рублей соответственно.

При этом верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2025 года установлен в сумме 2,818 миллиарда рублей, по состоянию на 1 января 2026 года — в сумме 2,24 миллиарда рублей. Это говорит о том, что власти города надеются в течение двух лет снизить величину долга примерно на 600 миллионов рублей. Что касается обязательств по муниципальным гарантиям, то предоставление таких гарантий по-прежнему пока не планируется.

ИА «Орелград»