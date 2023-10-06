В Орловской области горел детский сад

ЧП случилось в посёлке Знаменка.

Тревожный сигнал поступил в службу спасения из Орловского муниципального округа накануне в 7 часов 43 минуты. В посёлке Знаменка на улице 7-го ноября горело здание образовательного учреждения для самых маленьких. Согласно открытым данным, по этому адресу располагается Дошкольное отделение №1 Знаменской средней школы (бывший местный детсад №1).

В коридоре здания загорелась электропроводка. Однако пожарные не дали огню разгуляться. В итоге пострадал сам провод, также потолок и стены покрылись копотью на площади три квадратных метра.

Из здания эвакуировали 10 детей и 6 сотрудников. Обошлось без погибших и пострадавших.

Причина пожара устанавливается. Как сообщает пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, на месте работали сотрудники 5-й и 6-й пожарных частей.

Всего за сутки сотрудники ведомства выезжали на вызовы 21 раз, в том числе 12 раз – на ликвидацию различных возгораний.

ИА «Орелград»