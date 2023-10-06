Орловский бизнес молчит о долгах по зарплате почти 2 года

С декабря 2021 года официально задолженности в регионе как бы нет.

Орелстат обнародовал оперативные данные о просроченной задолженности по заработной плате. Отметим, что отчет составлен на основании данных, полученных статистиками от организаций региона, за исключением представителей малого предпринимательства. Согласно ему, по состоянию на 1 сентября 2023 года по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности просроченная задолженность по заработной плате в регионе отсутствует.

«Начиная с 1 декабря 2021 года по форме №3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» ни один хозяйствующий субъект Орловской области, подлежащий обследованию, сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы не представил», — подчеркнули при этом в ведомстве. Хотя, конечно, тот факт, что бизнес не сообщает статистикам о долгах перед работниками, вовсе не означает, что долгов в регионе нет.

Так, в конце сентября прокуратура Орловской области сообщила о погашении задолженности по заработной плате в сумме более 320 тысяч рублей, что стало возможно только благодаря мерам прокурорского реагирования. По данным пресс-службы надзорного ведомства, в ходе проверки соблюдения трудового законодательства было установлено, что медицинским работникам Малоархангельской ЦРБ своевременно не была выплачена заработная плата за вторую половину августа 2023 года.

«В результате перед 33 работниками образовалась задолженность по заработной плате в сумме свыше 320 тысяч рублей, — уточнили в прокуратуре региона. — По результатам проверки прокурором района главному врачу больницы внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. В отношении главного врача учреждения прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы), которое находится на рассмотрении».

Также Орелстат сообщает о том, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников орловских организаций в июле 2023 года составила 45 195 рублей. По сравнению с июнем 2023 года она снизилась на 12,4 процента, по сравнению с июлем предыдущего года увеличилась на 16,4 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2023 года выросла по сравнению с июлем 2022 года на 12,4 процента.

ИА «Орелград»