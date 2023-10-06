Торговую сеть в Орле крупно наказали за вареники с картошечкой

Суд рассмотрел административные материалы на один из магазинов.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека к обществу с ограниченной ответственностью «Агроторг» о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Контролирующее ведомство представило материалы проведенной проверки, зафиксировавшие нарушения, и просило привлечь ответчика к ответственности в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Как следует из представленных в суде доказательств, в мае 2023 году сотрудники Роспотребнадзора провели плановую выездную проверку в магазине торговой сети ответчика, расположенном в поселке городского типа Знаменка. В актах и протоколе проверяющие указали, что в торговой точке нарушались требования Федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов», технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и др. А именно, в реализации с оформленными ценниками находилась продукция с истекшим сроком годности.

В частности, проверяющие нашли на прилавках просроченный салат листовой в горшочке, груши и голубику с плесенью, пряники с шоколадным вкусом заварные глазированные (срок годности которых на момент проверки был превышен на 7 суток), китайский чеснок, просроченный на два месяца и 14 дней, а также просроченный почти на неделю фитнесс-батончик.

Кроме того, были вскрыты нарушения условий хранения — согласно маркировке продукция упакована под вакуумом, после вскрытия которой меняются сроки годности, дата вскрытия на упаковке отсутствовала, вследствие чего оказалось невозможно определить окончание сроков годности продукции. В данном случае подозрение пало на куриные крылья варено-копченые.

В акте также попали вареники с картошечкой и грибочками, срок годности которых истек за 10 суток до проверки, пирожное медовое, просроченное на 12 часов при общем сроке годности 120 часов, а также многие другие продукты. Все эти факты нашли подтверждение в суде. В результате арбитраж постановил привлечь ответчика к административной ответственности, снизив запрошенное наказание до административного штрафа в размере 150 тысяч рублей. Вся сомнительная продукция была конфискована и передана на уничтожение.

ИА «Орелград»