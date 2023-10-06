В Орле для участников СВО заготовят 20 тысяч окопных свечей

6.10.2023 | 21:11 Новости, Общество, СВО

Свою лепту в благое дело может внести любой желающий.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви, в храме Иверской иконы Божией Матери города Орла идет подготовка окопных свечей для нужд участников специальной военной операции. Работа ведется по благословению митрополита Тихона. В интервью «Вести-Орел» благочинный церквей Центрального округа, настоятель Иверского храма протоиерей Василий Иванов рассказал, что к зиме планируется подготовить 20 тысяч таких свечей.

«На фронт их будут отправлять вместе с печками-буржуйками. Для работы не хватает помощников. Желающие присоединиться могут прийти в Иверский храм и внести свою лепту в общее дело», — уточняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Кроме того, Центр нужных вещей «В добрые руки» собрал для участников СВО три мешка одежды. Бойцы будут перешивать вещи для носилок и утепления блиндажей.

Центр «В добрые руки» действует при Свято-Троицком храме города Орла. Он уже передал участникам СВО вещи, бывшие в употреблении, они были отправлены Луганскую Народную Республику. В настоящий момент идет новый сбор вещей для фронта. Принести их в Центр «В добрые руки» может любой неравнодушный гражданин. В Центре принимают старые простыни, свитеры и мужскую одежду, предполагается подготовить к еще более 10 мешков одежды.

Тем временем. сотрудники отдела по конвоированию УФСИН России по Орловской области передали участникам СВО гуманитарную помощь. Как пояснили в пресс-службе ведомства, вместе с волонтерами они собрали денежные средства и приобрели предметы личной гигиены, медикаменты и многое другое для десантников — орловцев, принимающих участие в специальной военной операции. Гуманитарная помощь уже доставлена участникам спецоперации, в ответ военнослужащие передали слова благодарности за оказанную поддержку.

«Кроме этого, сотрудники УФСИН России по Орловской области ранее отправляли в зону СВО детские рисунки и письма, которые они написали вместе со своими детьми в рамках акции «Письмо солдату», — подчеркнули в ведомстве. — Сотрудники уголовно-исполнительной системы Орловской области активно откликаются на призывы о помощи российским военнослужащим, тем самым выражают свою гражданскую позицию и оказывают поддержку тем, кто в этом нуждается».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования