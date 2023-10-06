В Орле историю главной библиотеки покажут через объектив

Фотовыставка «История библиотеки через объектив фотоаппарата» открылась в «Бунинке».

В фойе читального зала Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина начала работать фотовыставка «История библиотеки через объектив фотоаппарата». Желающие смогут посетить ее до 29 декабря 2023 года. Как пояснили в библиотеке, выставка приурочена к 190-летию со дня ее учреждения и 185-летию со дня открытия для посещения ее публикой. Мероприятие адресовано широкому кругу пользователей, вход свободный по графику работы учреждения, приглашаются все желающие.

«Экспонируются фотографии разных лет, в которых отражена деятельность библиотеки в ретроспективе: здания, в которых (или на месте которых) она размещалась, эпизоды строительства и существования здания на улице Максима Горького, рабочие моменты, коллективные фото сотрудников в разные годы», — уточнили в «Бунинке».

Кроме того, учреждение анонсировало презентацию сборника статей «Книга как предмет искусства», которая состоится 12 октября 2023 года. Указанный сборник был выпущен в свет московским издательством «Арт. Собрание», его авторами являются ведущие специалисты в области истории и теории книжного дела. Сборник в Орле презентует его составитель, редактор и один из авторов Ирина Великодная, доцент факультета искусств МГУ имени М. В. Ломоносова, заместитель заведующего Отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ.

«Предметом интереса авторов становятся уникальные книжные экземпляры, редкие техники гравюры и листы иллюстраций, особенности украшений переплета, шрифтовые и декоративные тонкости оформления. Все эти элементы вместе и понимаются как «предмета искусства», — сообщили в библиотеке имени Бунина. — Приглашаем всех желающих».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»