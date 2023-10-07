Детская деревня SOS Лаврово отмечает 25-летие

Она была построена в живописном месте под Орлом в 1998 году.

День рождения Детская деревня SOS Лаврово отмечает 7 октября, когда самые первые дети перешагнули ее порог и обрели семью. В 12 семейных домах живут от шести до семи десятков ребят. Они ходят в школу, посещают кружки и секции, принимают участие в формировании бюджета, помогают в хозяйстве, приобретают навыки для гармоничной взрослой жизни. С ребятами при необходимости занимаются психологи, логопеды, репетиторы.

«В Детскую деревню SOS Лаврово часто попадают дети, у которых не очень много шансов найти новую семью, – отмечают в Российском Комитете «Детские деревни – SOS». – Это могут быть дети с особенностями здоровья или дети с трудным поведением (как правило, это следствие глубокой психологической травмы и прежнего жизненного опыта). А также Детская деревня SOS может стать домом для большого количества братьев и сестёр, которые должны попасть в одну семью, потому что их нельзя разлучать по закону».

Сначала дети жили только с мамами. Но в декабре 2016 года в Детской деревне SOS Лаврово под опеку взяла детей первая полная приёмная семья Оксаны и Андрея Ченцовых. К настоящему моменту более 70 выпускников создали свои семьи. Сейчас у Детской деревни SOS Лаврово уже 83 «внука».

«Организация бесплатно помогает детям, молодым людям, вступающим во взрослую самостоятельную жизнь, и семьям в кризисе. И эта работа возможна только благодаря пожертвованиям неравнодушных людей – частных лиц, а также компаний-партнёров», – отмечают в Российском Комитете «Детские деревни – SOS».

Детская деревня SOS Лаврово была построена Орелстроем. Компания продолжает помогать уникальному проекту, который стал альтернативой детским домам и интернатам. Недавно совместными усилиями группы компаний «ОДСК» и фонда «Созидание» был отремонтирован коттедж, который принял семерых детей. Семья заехала в обновленный домик, уже успела обустроиться и подготовиться к юбилею.

«Поздравляем воспитанников деревни и коллектив с юбилеем! – сказала директор фонда Екатерина Сачкова. – Успех проекта детской деревни говорит нам о правильности выбранного курса, поэтому желаем, чтобы каждый выпускник деревни создал свою семью, в которой есть счастье, уют и любовь».

ИА «Орелград»

Фото: Детская деревня — SOS Лаврово и ГК ОДСК.