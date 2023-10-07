Инспекция труда обзаведется вежливой охраной

Цена вопроса – чуть более одного миллиона рублей в год.

Государственная инспекция труда в Орловской области объявила тендер на оказание услуг по военизированной и технической охране своих помещений. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 1,081 миллиона рублей. Контракт будет заключен на весь 2024 год. Из конкурсной документации следует, что арендуемые Государственной инспекцией труда помещения относятся к объектам, на которые частная охранная деятельность не распространяется. Поэтому участниками закупки не могут быть частные охранные организации.

Офисы расположены в Орле на улице Октябрьской. Контрактом будут установлены требования к объему, функциональным и качественным характеристикам оказываемых услуг. В частности, находясь на посту, охранник должен иметь аккуратный вид, в общении с посетителями должен быть вежливым. Охрана обязана обеспечивать пропускной режим и внутри объектный режим, в том числе для обеспечения защиты сведений конфиденциального характера, составляющих служебную тайну. На посту постоянно должен находиться один охранник.

В обязанности охраны входит обход помещений через каждые два часа. Особое внимание она должна обращать на забытые вещи (сумки, пакеты, дипломаты и т.д.), состояние противопожарной безопасности, запирание дверей. Охрана не должна допускать «фактов стихийных беспорядков, а также хулиганских действий со стороны посетителей», а должна решительно предупреждать посетителей об ответственности за нарушения порядка и принимать меры по вызову полиции.

Кроме того, подрядчик обязан вести наблюдение за охраняемой территорией, проверять на охраняемом объекте документы, удостоверяющие личность, у всех посетителей, а также документы, дающие право на ввоз и вывоз материальных ценностей. Охрана будет регулярно проверять, закрыты ли окна и двери, а при выявлении нарушений, создающих угрозу безопасности людей и материальных ценностей, экстренно принимать меры по устранению таких угроз.

Охранники также получат право беспрепятственно входить в помещения инспекции для их осмотра при преследовании лиц, несанкционированно проникших на объект, а также для их задержания. Кстати, охране дано право самостоятельно производить задержание и незамедлительно передавать в органы внутренних дел граждан, совершивших противоправные посягательства на жизнь и здоровье людей и охраняемую собственность.

ИА «Орелград»