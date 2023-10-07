Ливенский ФОК стал фигурантом дела

Муниципальное учреждение заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства.

Приказ о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства издало Орловское УФАС. Оно заведено по признакам нарушения муниципальным автономным учреждением города Ливны «Физкультурно-оздоровительный комплекс» норм Федерального закона «О защите конкуренции». Поводом стали материалы проверки, поступившие в антимонопольный орган из Контрольно-счетной палаты города Ливны. В качестве заинтересованных лиц к рассмотрению дела будет привлечена администрация райцентра и некий гражданин К.

Ранее КСП проверила МАУ «ФОК» на предмет целевого расходования бюджетных и внебюджетных средств, а также использования муниципального имущества за 2022 год и прошедший период 2023 года. Аудиторы установили, что в сентябре 2022 года между МАУ «ФОК» и гражданином К. был заключен договор безвозмездного пользования спортивным сооружением для проведения тренировок.

Из пункта 1.1 указанного договора следует, что гражданину К. в безвозмездное временное пользование было предоставлено спортивное сооружение. В приложении к договору был перечислен список помещений, предоставленных в безвозмездное пользование для проведения тренировок: раздевалки (площадь 56,6 кв.м.), душевые (площадь 26,4 кв.м.); зал единоборств (площадь 166,3 кв.м). Таким образом, общая площадь предоставленных в безвозмездное пользование помещений составляет 249,3 кв.м.

МАУ «ФОК» уже сообщил антимонопольщикам, что договор был заключен в соответствии с законом о защите конкуренции. Согласно ему договор безвозмездного пользования может быть заключен без проведения конкурентных процедур в случае предоставления имущества, которое является частью здания, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем 20 квадратных метров и не превышает 10 процентов общей площади. Антимонопольщики указали: из буквального толкования закона следует, что для заключения договора необходимо одновременное соблюдение двух указанных условий. В данном случае площадь предоставленных по договору помещений превышает и 20 квадратных метров, и 10 процентов площади здания, которая составляет 2355,1 кв.м. То есть, по предварительному мнению антимонопольного органа, заключение такого договора было возможно только по результатам конкурентных процедур.

«Таким образом, в действиях МАУ «ФОК» по передаче муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование К. без проведения конкурентных процедур усматриваются признаки нарушения пункта 2 части 3 статьи 17.1 Закона «О защите конкуренции», — говорится в определении Орловского УФАС. Попутно комиссия проверит обоснованность еще четырех подобных договоров, заключенных в 2022 году физкультурно-оздоровительным комплексом с двумя местными предприятиями и одной общественной организацией. Администрации города Ливны предложено представить правовую позицию по обстоятельствам дела и пояснить, давала ли она МАУ «ФОК» согласие на распоряжение муниципальным имуществом, предоставленным в безвозмездное пользование по спорным договорам.

ИА «Орелград»