Клычков рекомендовал бизнесу доплачивать участникам СВО

Новые социально-трудовые гарантии могут появиться в Орловской области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал распоряжение, направленное на поддержку граждан РФ, местом жительства или пребывания которых является Орловская область, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с указом президента от 21 сентября 2022 года № 647. Документ также качается орловцев, заключивших контракт о прохождении военной службы, либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ в период проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Своим распоряжением губернатор рекомендовал работодателям, осуществляющим деятельность на территории Орловской области, установить для работников – участников СВО дополнительные социально-трудовые гарантии. Во-первых, речь в документе идет о ежемесячной материальной помощи в размере среднемесячной заработной платы на период приостановления действия трудового договора.

Во-вторых, губернатор рекомендует ввести квоту от штатной численности сотрудников для трудоустройства граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы для участия в специальной военной операции. В данном случае речь идет о тех орловцах, которые заключили такой контракт через Военный комиссариат Орловской области или пункт отбора на военную службу по контракту в Орловской области. Помимо квоты работодателям советуют обеспечить участникам СВО единовременную выплату.

Орловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовано при разработке и подписании региональных соглашений включать в них положения об обеспечении выплат ежемесячной материальной помощи в размере не ниже средней заработной платы работникам – участникам СВО в период прохождения ими военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости поручено направить указанные рекомендации работодателям, чтобы те включили соответствующие пункты в свои коллективные договоры.

ИА «Орелград»