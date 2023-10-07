Мэрия Орла потратит 16 миллионов рублей на спорт

Городские власти актуализировали целевую программу.

Мэр Юрий Парахин утвердил изменения в ведомственную целевую программу «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2023-2025 годы». Она была принята в самом конце 2022 года и уже реализуется. Поправки коснулись запланированных мероприятий программы, в связи с чем были актуализированы «показатели результата и эффективности, структурированные по целям и задачам». Согласно новой редакции, общий объем финансирования составит 15,88 миллиона рублей. Из них ровно 13 миллионов рублей обязуется выделить администрация города из местного бюджета. Оставшаяся сумма поступит из внебюджетных источников.

Успешным итогом реализации программы будет считаться, если доля жителей Орла, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, возрастет до 53 процентов к концу 2025 года. На проведение физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства ежегодно планируется тратить по 100 тысяч рублей, причем это средства из внебюджетных источников. Казенные деньги будут направлены на ремонт сооружений спортивной школы «Олимп», которая, собственно, является главным участником данной программы.

«По мере возрастания роли физической культуры и спорта в обществе она перерастает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей, — говорится в паспорте программы. — Выход физкультуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, является одной из составляющих государственной политики в области спорта».

В мэрии отмечают, что в последние годы в городе остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, чиновники, как ни странно для них, относят снижение уровня жизни, ухудшение условий обучения, труда, отдыха и состояния окружающей среды. Еще одной причиной названа низкая устойчивая мотивация к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Общая ситуация с физической культурой и массовым спортом в Орле, по мнению авторов программы, характеризуется недостаточным уровнем обеспеченности спортивными сооружениями и неудовлетворительным техническим состоянием многих из них, нехваткой спортинвентаря в школах. В качестве позитивного момента отмечено начало восстановления физкультуры на предприятиях и в учреждениях, но с недостаточным при этом количеством специалистов по физкультуре и спорту, работающих в трудовых коллективах.

Также в Орле замечено «снижение интереса и потребности большинства людей к занятиям физической культурой и спортом в свободное время, в том числе самостоятельно, отсутствие устойчивой мотивации и материальной заинтересованности у специалистов высокой квалификации в области физической культуры и спорта в работе со спортивным резервом и населением по месту жительства». Что касается статистики, то данные в документе приведены только за 2021 год, когда в Орле систематически занимались физкультурой и спортом 123,7 тысячи человек, или 43,5 процента от общего количества жителей города от 3 до 79 лет.

ИА «Орелград»