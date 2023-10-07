На Орловщине растет число ДТП из-за плохих дорожных условий

Всего за один месяц статистика пополнилась 13 пострадавшими.

В Орловской области за восемь месяцев 2023 года неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 147 дорожно-транспортных происшествий. Такие данные приводит региональное Управление МВД России. Согласно статистике, в результате указанных ДТП на дорогах области за отчетный период времени 10 человек погибли и 194 получили ранения различной степени тяжести. В целом за август было зафиксировано 10 ДТП, совершению которых способствовали неудовлетворительные дорожные условия. Погибших в этот период, к счастью, не было, но вот 13 человек в таких авариях пострадали, получив травмы, в том числе серьезные.

«По нарушениям, связанным с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД приняты следующие меры реагирования: ранее (до ДТП) приняты меры в 128 случаях (или 87 процентов от их общего количества), объявлено 51 предостережение владельцам автодорог о недопустимости нарушения обязательных требований в содержании улично-дорожной сети, направлено 28 информаций в органы прокуратуры», — говорится в аналитической информации регионального Управления МВД.

Напомним, что всего за восемь месяцев текущего года в Орловской области было зарегистрировано 2856 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 422 ДТП с пострадавшими, в результате в которых 41 человек погиб и 535 получили ранения. То есть каждая четвертая жертва и без малого половина раненных участников ДТП в регионе приходятся на аварии, которые были сопряжены с неудовлетворительными дорожными условиями. Кстати, с участием несовершеннолетних в этом году зафиксировано 59 автоаварий, в результате которых четыре ребенка погибли и 58 получили ранения.

«По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды направлено 3942 материала, — следует также из информации регионального Управления МВД. — По результатам их рассмотрения были лишены права управления транспортными средствами 927 лиц, еще 220 подвергнуты административному аресту. Сотрудниками ГИБДД пресечено 1411 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено 159 уголовных дел».

ИА «Орелград»