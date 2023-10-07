В Орле оценили будущую безработицу

Количество безработных в регионе в ближайшие годы существенно не изменится.

В Орловской области численность зарегистрированных безработных на конец 2026 года, предположительно, составит 2,2 тысячи человек, а уровень регистрируемой безработицы будет держаться на отметке 0,7 процента от численности экономически активного населения. Такие данные приведены в прогнозе социально-экономического развития региона на 2024-2026 годы, утвержденном губернатором Андреем Клычковым. Отметим, что речь идет об официально регистрируемой безработице, то есть только о тех орловцах, которая обращаются в государственные органы службы занятости.

Общая численность безработных, в которую включены и те, кто в службу занятости не обращается, в 2024-2026 годах будет постепенно сокращаться. По прогнозам областных чиновников, в 2025 году она составит 12 тысяч человек, или 96 процентов к уровню 2023 года. Уровень общей безработицы, как ожидается, снизится с 3,7 процента в 2023 году до 3,6 процента в конце прогнозного периода.

«В 2023 году ожидается уменьшение численности занятых в экономике (по методологии баланса трудовых ресурсов) до 296,3 тысячи человек, или на 0,5 процента относительно 2022 года, — говорится в распоряжении губернатора. — Численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда, в 2023 году прогнозируется на уровне 12,5 тысячи человек, уровень общей безработицы составит порядка 3,7 процента. Уровень регистрируемой безработицы к концу текущего года составит 0,6 процента, или 2 тысячи человек».

Из документа также следует, что в 2026 году под влиянием преимущественно демографических факторов численность занятых в экономике Орловской области составит 292,4 тысячи человек и сократится относительно 2023 года на 3,9 тысячи человек, или на 1,3 процента. При этом создание новых рабочих мест в регионе, увеличение спроса на рабочую силу, а также реализация мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения Орловской области», по прогнозам, будут сдерживать рост напряженности на региональном рынке труда.

ИА «Орелград»