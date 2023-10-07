Орловский драмтеатр имени Тургенева преобразится

7.10.2023 | 14:50 Культура, Новости

Объект культурного наследия получит современную подсветку.

Фото: ИА «Орелград»

Группа экспертов выдала положительное заключение на проектную документацию, предусматривающую проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание областного драматического театра им. И.С. Тургенева». Речь идет о создании архитектурно-художественной подсветки здания. Экспертиза установила, что предлагаемый перечень работ, материалы и оборудование не испортят исторический облик памятника и не нарушат требования охранного обязательства.

Главная идея дизайна, как уже упоминалось, — разработка архитектурно-художественной подсветки. Расположение приборов на фасаде здания является не только функциональными аспектами, но и образно-стилистическими, считают эксперты. По их мнению, осветительные приборы, применяемые в данном проекте, были подобраны путем моделирования и светотехнических расчетов, что позволило достаточно точно выявить слабые и сильные места проекта. Выбор оборудования пал на светильники с повышенной степенью защиты от пыли и влаги, так как в период эксплуатации они будут подвергаться повышенному воздействию из внешней среды.

«Все приборы деликатно интегрированы в общий вид фасадов и не несут негативного восприятия внешнего облика здания в дневное время, — так оценивают эксперты проект. — Применяемое российское оборудование одобрено для эксплуатации на муниципальных объектах и входит в состав федеральных программ по освещению».

Здание областного драматического театра им. И.С. Тургенева было построено в 1904 году на месте старого городского театра, который был построен в 1828 году и сгорел в 1903 году. Новое здание было спроектировано архитектором А.А. Штольцем и представляет собой пример архитектурного стиля модерн, который был популярен в России в конце XIX — начале XX веков. В здании театра можно увидеть элементы модерна, такие как кованые балконы, богато украшенные фасады, оригинальные формы окон и дверей.

Оно имеет три этажа и выполнено в виде прямоугольного корпуса с центральным входом. Фасад украшен множеством декоративных элементов, таких как карнизы, колонны, пилястры, резные узоры и фигуры. Окна имеют различные формы — от круглых до овальных и треугольных. Основной материал, использованный при строительстве, — кирпич. Однако в некоторых местах фасада применены элементы из камня и металла. Крыша выполнена в форме пирамиды и покрыта черепицей. Внутренний интерьер театра также выполнен в стиле модерн и украшен резными элементами из дерева и металла. Конструктивно здание выполнено на железобетонном каркасе, что позволило создать большие свободные пространства внутри без необходимости устанавливать дополнительные опорные конструкции. Каркас укреплен железобетонными колоннами и перекрытиями, что обеспечивает надежность и прочность конструкции.

Согласно историческим сведениям, в театре проходили спектакли как русских, так и зарубежных авторов, а также оперы и балеты. В 1937 году он был назван в честь Ивана Сергеевича Тургенева, известного русского писателя. В течение своей истории здание несколько раз реконструировалось и модернизировалось. В 2004 году была проведена капитальная реставрация здания, в результате которой оно было «полностью обновлено и приведено в соответствие с современными требованиями безопасности и комфорта для зрителей и актеров». В настоящее время театр им. И.С. Тургенева является одним из крупнейших и наиболее уважаемых театров в Орловской области, привлекающим как местных жителей, так и гостей города.

ИА «Орелград»


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