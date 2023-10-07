Орловский драмтеатр имени Тургенева преобразится

Объект культурного наследия получит современную подсветку.

Группа экспертов выдала положительное заключение на проектную документацию, предусматривающую проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание областного драматического театра им. И.С. Тургенева». Речь идет о создании архитектурно-художественной подсветки здания. Экспертиза установила, что предлагаемый перечень работ, материалы и оборудование не испортят исторический облик памятника и не нарушат требования охранного обязательства.

Главная идея дизайна, как уже упоминалось, — разработка архитектурно-художественной подсветки. Расположение приборов на фасаде здания является не только функциональными аспектами, но и образно-стилистическими, считают эксперты. По их мнению, осветительные приборы, применяемые в данном проекте, были подобраны путем моделирования и светотехнических расчетов, что позволило достаточно точно выявить слабые и сильные места проекта. Выбор оборудования пал на светильники с повышенной степенью защиты от пыли и влаги, так как в период эксплуатации они будут подвергаться повышенному воздействию из внешней среды.

«Все приборы деликатно интегрированы в общий вид фасадов и не несут негативного восприятия внешнего облика здания в дневное время, — так оценивают эксперты проект. — Применяемое российское оборудование одобрено для эксплуатации на муниципальных объектах и входит в состав федеральных программ по освещению».

Здание областного драматического театра им. И.С. Тургенева было построено в 1904 году на месте старого городского театра, который был построен в 1828 году и сгорел в 1903 году. Новое здание было спроектировано архитектором А.А. Штольцем и представляет собой пример архитектурного стиля модерн, который был популярен в России в конце XIX — начале XX веков. В здании театра можно увидеть элементы модерна, такие как кованые балконы, богато украшенные фасады, оригинальные формы окон и дверей.

Оно имеет три этажа и выполнено в виде прямоугольного корпуса с центральным входом. Фасад украшен множеством декоративных элементов, таких как карнизы, колонны, пилястры, резные узоры и фигуры. Окна имеют различные формы — от круглых до овальных и треугольных. Основной материал, использованный при строительстве, — кирпич. Однако в некоторых местах фасада применены элементы из камня и металла. Крыша выполнена в форме пирамиды и покрыта черепицей. Внутренний интерьер театра также выполнен в стиле модерн и украшен резными элементами из дерева и металла. Конструктивно здание выполнено на железобетонном каркасе, что позволило создать большие свободные пространства внутри без необходимости устанавливать дополнительные опорные конструкции. Каркас укреплен железобетонными колоннами и перекрытиями, что обеспечивает надежность и прочность конструкции.

Согласно историческим сведениям, в театре проходили спектакли как русских, так и зарубежных авторов, а также оперы и балеты. В 1937 году он был назван в честь Ивана Сергеевича Тургенева, известного русского писателя. В течение своей истории здание несколько раз реконструировалось и модернизировалось. В 2004 году была проведена капитальная реставрация здания, в результате которой оно было «полностью обновлено и приведено в соответствие с современными требованиями безопасности и комфорта для зрителей и актеров». В настоящее время театр им. И.С. Тургенева является одним из крупнейших и наиболее уважаемых театров в Орловской области, привлекающим как местных жителей, так и гостей города.

ИА «Орелград»