Оборот орловских самозанятых пошел на миллиарды

Самозанятые «пробили» миллионы чеков на 5,8 миллиарда рублей.

Управление ФНС России по Орловской области подвело предварительные итоги работы так называемых самозанятых граждан. Напомним, что так называется специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), который вводился в стране поэтапно, начиная с экспериментального внедрения в нескольких регионах. Непосредственно в Орловской области по решению облсовета народных депутатов данный налоговый режим был введен с 1 июля 2020 года.

«По состоянию на 19.09.2023 от орловских бизнесменов, работающих на НПД, в бюджет поступило 179,5 миллиона рублей налогов, — сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС. — Самозанятые Орловской области «пробили» более 6 миллионов чеков на сумму 5,8 миллиарда рублей. При этом средний чек составил 977 рублей».

Наиболее доходными видами деятельности самозанятых в Орловской области являются строительство и перевозка пассажиров и грузов. Налоговики подчеркивают, что режим «Налог на профессиональный доход» вообще начал быстро набирать популярность. С момента введения его в действие в регионе зарегистрировано уже почти 26,8 тысячи человек, применяющих этот спецрежим. Специалисты объясняют такую популярность простой регистрацией, льготными условиями применения и отсутствием отчетности.

Напомним, что переход на специальный налоговый режим осуществляется добровольно. Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на него, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4 или 6 процентов. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

Удобство заключается в том, что самозанятым не нужно подавать декларацию, так как учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении. Не надо покупать и контрольно-кассовую технику, так как чек тоже можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог». У самозанятых нет обязанности по уплате фиксированных взносов на пенсионное страхование, для них эта процедура является добровольной. Можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход подтверждается справкой из приложения.

ИА «Орелград»