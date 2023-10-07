В Болхове позаботятся о братских могилах

Средства на благоустройство захоронений выделят целевым методом.

Власти Болховского района утвердили муниципальную программу сохранения и реконструкции военно-мемориальных объектов на 2024-2025 годы. Ее основные задачи: проведение косметического, капитального ремонта и благоустройство территории воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, увековечивание памяти советских воинов, сохранение культурного наследия, развитие нравственного, духовного и патриотического воспитания населения.

Финансирование программы возложено на районный бюджет, из которого будет выделено 300 тысяч рублей. На территории Болховского района установлено 59 различных памятных объектов, большая часть из них появилась в 60-е годы прошлого века. В их числе насчитывается 49 братских могил (пять в городе Болхове и 44 – на территории сельских поселений), четыре одиночных могилы (на территории сельских поселений) и одно безымянное воинское захоронение в поселке Великоленинский Медведковского сельского поселения. Также имеются одно мемориальное кладбище в селе Кривцово, четыре памятных знака: танк, аллея Славы, памятная доска Юркиной и памятный знак морякам в деревне Городище.

Текущее техническое состояние воинских захоронений Болховского района местные власти оценили так: 33 захоронения находятся в хорошем состоянии, 21 — в удовлетворительном состоянии, 0 — в неудовлетворительном или аварийном состоянии. В то же время в паспорте программы отмечено, что надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения находятся в ненадлежащем состоянии. Сооружения, выполненные из гипса, цемента и бетона, обветшали. Связано это и с тем, что практика шефской помощи предприятий, школ и коллективных хозяйств частично прекращена в связи с их ликвидацией субъектов или недостаточным финансированием.

«Расходы на восстановление, косметический и капитальный ремонт, замену плит с указанными на них фамилиями требуют значительных финансовых затрат, — говорится в программе. — Однако принимаемые органами местного самоуправления меры по содержанию в порядке, благоустройству и сохранности мемориальных сооружений и объектов, увековечивающие память погибших при защите Отечества, недостаточны. Часть муниципальных образований, из-за значительного количества военно-мемориальных объектов на их территориях имеют ограниченные возможности по изысканию денежных средств на их содержание и обеспечение сохранности».

В соответствии с Федеральным законом «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», сохранность воинских захоронений обеспечивается именно органами местного самоуправления, которые единолично несут ответственность за их содержание. При этом пришедшие в силу временных и погодных факторов в неудовлетворительное состояние воинские захоронения, мемориальные сооружения и объекты увековечения памяти погибших при защите Отечества также подлежат восстановлению именно органами местного самоуправления.

ИА «Орелград»