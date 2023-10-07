В Орле проведут круглый стол в честь Константина Ушинского

Участниками мероприятия станут педагоги, библиотекари и музейщики.

Круглый стол «Педагогика нравственности» пройдет 13 октября в 10.00 в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина. Как пояснили организаторы, мероприятие будет посвящено 200-летию со дня рождения педагога и писателя Константина Ушинского, а его участниками станут педагоги, библиотекари и музейщики. Впрочем, приглашаются и все те, кто интересуется заявленной тематикой.

«Основными направлениями в работе круглого стола станут те, что позволят поговорить о персоналиях отечественного «педагогического пантеона», новациях современной отечественной педагогики, роли книги в истории образования, библиотеке как образовательном феномене, месте педагогической информации в информационно-образовательном пространстве, — рассказали в библиотеке имени Бунина. — В качестве аналитической доминанты слушателям предлагается доклад Анны Алексеевны Кондратенко (г. Москва) «Изучение педагогических аспектов межпоколенческих отношений через современную детскую литературу».

Принять участие в мероприятии можно будет как в очном формате, так и в дистанционном. Материалы круглого стола впоследствии появятся в электронной коллекции на сайте областной библиотеки имени Бунина. Кроме того, в преддверии Дня учителя в «Бунинке» начала работать выставка «Учителями славится Россия». Она проработает по 15 октября в зале периодики. Напомним, что 2023 год указом президента Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника.

«Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность и необходимость повышения престижа профессии, — говорят в «Бунинке». — На выставке представлены номера «Российской газеты» и профильный журнал «Педагогика», из которых заинтересованный пользователь может узнать о ключевых нововведениях образовательной сферы в 2023 году. Выставка преследует благородную цель – восславить и популяризировать нелегкий труд педагога».

В библиотеке приводят данные Минпросвещения, согласно которым в России насчитывается более 1,5 миллиона школьных учителей. Учитель, говорят организаторы выставки, — это уникальная сфера деятельности, вне времени, моды и географии. Именно от него во многом зависит то, кем вырастет человек, каким он станет. «Учитель способен не только зажечь в ребенке интерес к знаниям, помочь раскрыться талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надежной опорой во всей взрослой жизни человека», — отмечают в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»