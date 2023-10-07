Во Мценске запретили пасти скот на кладбищах

Перечень запретов установлен новыми правилами благоустройства.

Как уже рассказывал «Орелград», власти Мценска утвердили новые правила благоустройства городских территорий. К числу таковых относятся и общественные кладбища. В документе порядку их использования посвящен целый раздел. В частности, правила предусматривают около десятка различных запретов. Так, согласно новому документу, территории кладбищ города Мценска запрещается рытье могил и погребение умерших без официально выданного разрешения на захоронение.

Нельзя устанавливать памятники и сооружения, имеющие части, выступающие за границы участка захоронения или нависающие над ними, причинять вред надмогильным и другим сооружениям и зданиям, расположенным на кладбище. Запрещено допускать загрязнение территории кладбища, ломать зеленые насаждения, рвать цветы, выгуливать собак и иных домашних животных, а также пасти скот.

В запретный список включены разведение на кладбищах костров, добыча песка, глины и грунта, срезание дерна, складирование строительных материалов и мусора после обустройства могил вне отведенных для этого мест. Нельзя парковать личный транспорт на территории кладбищ, создавая помехи для проезда специализированного транспорта, то есть катафалков. Правила гласят, что территория каждого городского кладбища обязательно должна быть огорожена забором или древесно-кустарниковой растительностью.

К слову, в 2020 году городская КСП проверяла целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на содержание мест захоронения в Мценск. Было установлено, что на момент проверки кладбище по улице Орловской не являлось объектом муниципальной собственности города Мценска и не числилось в реестре, что аудиторы сочли нарушением положений Федерального закона № 131-ФЗ. В технические задания к муниципальным контрактам на выполнение работ по содержанию мест захоронения на тот момент были включены три кладбища, общая площадь которых составляла 29,7 га.

При сверке с реестром муниципального имущества были установлены расхождения с данными муниципальных контрактов на содержание и благоустройство мест захоронения города Мценска. А в 2019 году в муниципальной программе не были запланированы денежные средства на благоустройство, при этом один из целевых индикаторов программы выглядел так: «количество кладбищ, на которых производятся работы по благоустройству». Планировалось благоустроить одно кладбище. Аудиторы КСП указали тогда администрации райцентра на определенный парадокс: при планировании программы заведомо ставился целевой индикатор, который не был возможен к выполнению.

ИА «Орелград»