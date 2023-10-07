Под Орлом узаконили квартиру-«перестройку»

Суд рассмотрел дело о праве собственности на самовольно перепланированное жилье.

Как сообщает Хотынецкий районный суд Орловской области, за гражданином А. признано право собственности на самовольно реконструированный объект недвижимости, а именно квартиру. О деталях этого процесса рассказала пресс-служба суда. Указанный гражданин А. является собственником квартиры №2, расположенной в одноэтажном двухквартирном жилом доме. В 2009 году он ее реконструировал, в результате на его половине дома появились новые помещения, а площадь квартиры увеличилась. Соседка из квартиры №1 тоже взялась за реконструкцию и перепланировку своей части дома. Затем начались сложности с оформлением выполненных работ.

«В государственной регистрации права на реконструированную квартиру гражданину А. было отказано в связи с тем, что он не имеет ни разрешения на реконструкцию, ни разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, — следует из информации суда. — В администрации муниципального района в выдаче разрешения на реконструкцию квартиры и ввод ее в эксплуатацию ему также было отказано по общим основаниям. В связи с этим, А. обратился в суд с иском о признании за ним права собственности на самовольно реконструированный объект недвижимости – квартиру».

Одним из ответчиков в процессе выступила администрация района. В судебном заседании представитель истца пояснил, что реконструкция и перепланировка принадлежащей ему квартиры была произведена за счет его собственных денежных средств. А пристройка, за счет которой площадь жилья увеличилась, возведена на земельном участке, также принадлежащем ему на праве собственности. Кроме того, суд изучил заключение судебной строительно-технической экспертизы. Она установила, что пристройка соответствует требованиям и нормативам, противопожарным и строительным нормам, и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

«Суд также учел, что право собственности истца на указанную квартиру не оспаривается ответчиками, — сообщили в пресс-службе.- Реконструированный объект истец использует по назначению с момента постройки по настоящее время, третьи лица не возражали против удовлетворения исковых требований. Суд посчитал необходимым сохранить квартиру в переустроенном и перепланированном состоянии, требования А. удовлетворил и признал за ним право собственности на реконструируемую квартиру. Решение не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»