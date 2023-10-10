«Бригада Катукова» отчиталась о подготовке ещё 800 орловцев

Это дружинники из различных муниципальных образований.

Как сообщается в соцсетях дружины, на полигоне «Ураган» прошёл завершающий этап занятий с народными дружинами восьми районов области. «Повышать квалификацию» в Орёл приехали желающие из Краснозоренского, Знаменского, Сосковского, Троснянского, Хотынецкого, Шаблыкинского, Корсаковского и Дмитровского районов.

Занятия проходили по трём направлениям – тактические и технические характеристики стрелкового оружия, тактическая медицина и военно-инженерная подготовка. Здесь упор делался именно на практическую работу.

Также дружинники подтянули и теорию – по части обнаружения беспилотников и борьбы с ними, а также по части радиационной, химической и биологической защиты. Также курсанты освежили в памяти основные принципы работы с приложением OffLineMaps.

Непосредственное участие в проведении занятий приняли войсковые части 55443-РД и 33013. Курсантов, которые продемонстрировали лучшие результаты в метании гранат, разборке-сборке автомата и других подобных дисциплинах, отметили грамотами.

ИА «Орелград»