«Бригада Катукова» отчиталась о подготовке ещё 800 орловцев

10.10.2023 | 13:55 Новости, СВО

Это дружинники из различных муниципальных образований.

 

Фото: vk.com/brigada_katukova

Как сообщается в соцсетях дружины, на полигоне «Ураган» прошёл завершающий этап занятий с народными дружинами восьми районов области. «Повышать квалификацию» в Орёл приехали желающие из Краснозоренского, Знаменского, Сосковского, Троснянского, Хотынецкого, Шаблыкинского, Корсаковского и Дмитровского районов.

Занятия проходили по трём направлениям – тактические и технические характеристики стрелкового оружия, тактическая медицина и военно-инженерная подготовка. Здесь упор делался именно на практическую работу.

Также дружинники подтянули и теорию – по части обнаружения беспилотников и борьбы с ними, а также по части радиационной, химической и биологической защиты. Также курсанты освежили в памяти основные принципы работы с приложением OffLineMaps.

Непосредственное участие в проведении занятий приняли войсковые части 55443-РД и 33013. Курсантов, которые продемонстрировали лучшие результаты в метании гранат, разборке-сборке автомата и других подобных дисциплинах, отметили грамотами.

ИА «Орелград»


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