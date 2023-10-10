В Орле двум иностранцам дали большие сроки

10.10.2023 | 14:17 Закон и порядок, Новости

Их признали виновными в наркопреступлениях.

Фото: ИА «Орелград»

Дело рассматривал Заводской районный суд. Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области.

Осуждённые – граждане Узбекистана. Двум мужчинам вменялись серьёзные преступления – покушение на сбыт и фактический сбыт наркотических средств, совершённый организованной группой с использованием интернета, в крупном и значительном размерах.

Как установило следствие, иностранцы вступили в сговор с некими лицами. (Уголовное преследование в отношении их подельников выделили в отдельное производство.) В октябре минувшего года граждане Узбекистана разложили в одном из районов Орла около 30 «закладок» с разовыми дозами наркотика. После этого преступников задержали, а наркотическое средство изъяли из незаконного оборота.

В итоге суд приговорил одного из них к 13 годам колонии строгого режима, другого фигуранта – к 13 годам и трём месяцам. Также каждого из осуждённых оштрафовали на 400 тысяч рублей. Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»


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