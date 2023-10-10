Этой осенью на Орловщине посадят 100 тысяч деревьев

10.10.2023 | 16:53 Новости, Общество

Работа будет вестись во всех муниципальных районах области.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Планируется, что участие в экологических акциях примут 25 тысяч человек. Деревья будут сажать на местах боевой славы, площадках, связанных с важными историческими событиями, просто в парках и скверах, местах массового отдыха, а также на землях лесного фонда.

В частности, только в рамках ежегодной Всероссийской акции «Сохраним лес» планируется высадить восемь тысяч молодых деревьев (на площади 10,7 гектара).

Как пояснили в Управлении лесами Орловской области, высадка деревьев будет продолжаться до наступления неблагоприятных погодных условий. Лесной фонд региона пополнят традиционные породообразующие виды (ель, дуб и сосна), но также берёзы и рябины, можжевельниковые и кустарниковые.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования