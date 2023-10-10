Этой осенью на Орловщине посадят 100 тысяч деревьев

Работа будет вестись во всех муниципальных районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Планируется, что участие в экологических акциях примут 25 тысяч человек. Деревья будут сажать на местах боевой славы, площадках, связанных с важными историческими событиями, просто в парках и скверах, местах массового отдыха, а также на землях лесного фонда.

В частности, только в рамках ежегодной Всероссийской акции «Сохраним лес» планируется высадить восемь тысяч молодых деревьев (на площади 10,7 гектара).

Как пояснили в Управлении лесами Орловской области, высадка деревьев будет продолжаться до наступления неблагоприятных погодных условий. Лесной фонд региона пополнят традиционные породообразующие виды (ель, дуб и сосна), но также берёзы и рябины, можжевельниковые и кустарниковые.

ИА «Орелград»