На Орловщине 33 работника уволились с завода через суд

10.10.2023 | 18:07 Закон и порядок, Новости

Учредитель и директор предприятия умер.

Продукция Глазуновского маслодельного завода. Фото: yandex.ru/maps / Евгений Власенко

Достаточно необычное дело рассмотрели в Глазуновском районном суде. Как сообщили в пресс-службе учреждения, 33 работника ООО «Глазуновский маслодельный завод» обратились с заявлением о прекращении трудовых отношений.

Как было установлено, учредитель и директор компании ушёл из жизни. Фактически предприятие не работает с марта текущего года – сотрудники нет не получают ни текущих задач, ни заработной платы.

Чтобы «грамотно» закрыть эту страницу в своих биографиях и самостоятельно начать искать новую работу или встать на учёт в органах службы труда и занятости, орловцам пришлось прибегнуть к помощи судебной системы. В итоге суд зафиксировал факт прекращения трудовых отношений  — по инициативе работников и в полном соответствии с нормами Трудового кодекса.

Также орган судебной власти подтвердил, что заявители работали без нарушений действующего законодательства, а также без нарушений локальных актов их уже покойного работодателя. «Решение подлежит немедленному исполнению», — уточнили в Глазуновском районном суде.

ИА «Орелград»


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