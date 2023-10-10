На Орловщине 33 работника уволились с завода через суд

Учредитель и директор предприятия умер.

Достаточно необычное дело рассмотрели в Глазуновском районном суде. Как сообщили в пресс-службе учреждения, 33 работника ООО «Глазуновский маслодельный завод» обратились с заявлением о прекращении трудовых отношений.

Как было установлено, учредитель и директор компании ушёл из жизни. Фактически предприятие не работает с марта текущего года – сотрудники нет не получают ни текущих задач, ни заработной платы.

Чтобы «грамотно» закрыть эту страницу в своих биографиях и самостоятельно начать искать новую работу или встать на учёт в органах службы труда и занятости, орловцам пришлось прибегнуть к помощи судебной системы. В итоге суд зафиксировал факт прекращения трудовых отношений — по инициативе работников и в полном соответствии с нормами Трудового кодекса.

Также орган судебной власти подтвердил, что заявители работали без нарушений действующего законодательства, а также без нарушений локальных актов их уже покойного работодателя. «Решение подлежит немедленному исполнению», — уточнили в Глазуновском районном суде.

ИА «Орелград»