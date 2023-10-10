О приеме в поликлинике орловцам напомнит бот

10.10.2023 | 16:14 Медицина, Новости

Технологию будут тестировать в Орле.

Фото: департамента здравоохранения Орловской области

Бот позвонит пациентам, которые собирались посетить Поликлинику №3. Если планы изменились и человек не собирается приходить, на освободившееся место запишут горожанина, который стоит в листе ожидания.  Тестирование совместно проводит поликлиника и департамент здравоохранения, уточняет Портал Орловской области.

Напомним, записаться на прием к врачу можно с помощью специалистов колл-центра 122. В день они обрабатывают до 300 обращений. Операторы работают с 8:30 до 17:30. По-прежнему функционирует запись через портал Госуслуг.

ИА «Орелград»


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