Микропредприятие благоустроит территорию у отделения ГИБДД

Цена контракта – 13,9 млн рублей.

Выполнение работ по благоустройству будет проводиться на территории административного здания Отделения №1 регистрационной работы МОТНРАС и ЭР ГИБДД УМВД России по Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Ростовская, д. 20а. Победителем и единственным участником электронного аукциона стало ООО «Горстрой».

В перечень работ входят вывоз грунта, планировка площадей, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, установка бортовых камней. Работы необходимо выполнить до 26 июля 2024 года. Выплата аванса не предусмотрена, указано в проекте контракта на ГИС «Закупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «Горстрой» зарегистрировано в Орле в 2014 году. Это микропредприятие. Учредитель и директор – Геворгян Гор Спартакович.

ИА «Орелград»