Орловцам предложили сдать макулатуру за подарки

Приз вручат каждому официальному участнику.

Акция «БумБатл» проходит по всей стране. Она стартовала сегодня и продлится до 15 ноября. Мероприятие организует Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема».

В Орле тех, кто хочет сдать макулатуру, будут ждать по следующим адресам:

улица Октябрьская, 30,

Московское шоссе, 137,

улица 1-я Посадская, 14,

переулок Трамвайный, 1.

«Приёмные дни» — с понедельника по пятницу включительно, с 9 до 18 часов (с перерывом с 13 до 14 часов).

Чтобы принять полноценное участие в акции, нужно зарегистрироваться на её официальном сайте. Лучших определят как в личном, так и в командном зачётах. Однако организаторы обещают преподнести по подарку каждому участнику акции.

В минувшем году в ней отметились 2 миллиона 148 тысяч 702 человека, которые сдали 63 тысячи 304 тонны макулатуры. Акция проходила в 85 регионах России.

ИА «Орелград»