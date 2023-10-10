Орловцам предложили сдать макулатуру за подарки

10.10.2023 | 18:15 Новости, Общество

Приз вручат каждому официальному участнику.

Акция «БумБатл» проходит по всей стране. Она стартовала сегодня и продлится до 15 ноября. Мероприятие организует Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема».

В Орле тех, кто хочет сдать макулатуру, будут ждать по следующим адресам:

  • улица Октябрьская, 30,
  • Московское шоссе, 137,
  • улица 1-я Посадская, 14,
  • переулок Трамвайный, 1.

«Приёмные дни» — с понедельника по пятницу включительно, с 9 до 18 часов (с перерывом с 13 до 14 часов).

Чтобы принять полноценное участие в акции, нужно зарегистрироваться на её официальном сайте. Лучших определят как в личном, так и в командном зачётах. Однако организаторы обещают преподнести по подарку каждому участнику акции.

В минувшем году в ней отметились 2 миллиона 148 тысяч 702 человека, которые сдали 63 тысячи 304 тонны макулатуры. Акция проходила в 85 регионах России.

ИА «Орелград»


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