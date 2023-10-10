Орловцы могут пожаловаться на холод в квартирах теплоботу

Умного телеграм-помощника презентовала администрация Орла.

Он позволит собрать все проблемные адреса на одной площадке и оперативно отработать заявки, отмечают чиновники. Рассказать теплоботу о своей проблеме можно по ссылке.

Днем ранее департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области сообщил о горячей линии по вопросам прохождения отопительного сезона. Жалобы и предложения принимают по телефону 8 909 226 65 39. Также в круглосуточном режиме должны работать телефоны единой дежурно-диспетчерской службы органов местного самоуправления.

Вице-спикер Орловского областного Совета уже оценил очередной старт отопительного сезона. Михаил Вдовин сообщил в соцсетях, что «в очередной раз некоторые дома оказались не готовы». Звонки поступают в общественную приемную со всех районов Орла.

ИА «Орелград»