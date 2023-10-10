В орловской глубинке изъяли около 5 килограмм конопли

Возбуждено уголовное дело.

Крупный «улов» поймали сотрудники отделения МВД по Малоархангельскому району. Об этом сообщили в пресс-службе областного Управления ведомства.

Подозреваемый – 29-летний местный житель. Сообщается, что его задержали в одном из населённых пунктов района. В этот момент он нёс к машине пакеты с «растительной массой зелёного цвета».

Как показала экспертиза МВД, эта масса оказалась коноплёй. В пересчёте на сухой вес изъятое потянуло на 4 килограмма 926,5 грамма. Как установили оперативники, гражданин вырастил наркосодержащее растение сам и собрал его для личного потребления.

Уголовное дело возбудили по второй части антинаркотической 228-й статьи УК РФ («незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта»). Также в данный момент решается вопрос о возбуждении ещё одного дела по статье 231 УК РФ («незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»