Орловец подозревается в нападении на магазин пиротехники

Также в разработке ещё два подобных эпизода.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, уголовные дела возбуждены отделом полиции по Заводскому району. Первый случай произошёл в магазине пиротехнических изделий в конце сентября.

Как считает следствие, 22-хлетний орловец пришёл на место в ночное время. Он сломал входную дверь и проник в тамбур, затем пробил отверстие в другой двери и попал в магазин.

Его незаконной добычей стали 3500 рублей, ноутбук, салютная установка и другая пиротехническая продукция. Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. Тут же орловец совершил вторую кражу.

Через торговый зал он попал уже в продуктовый магазин и забрал оттуда 3 тысячи рублей, а также табачные изделия. Ущерб оценили в 50 тысяч.

Затем, уже совсем недавно, произошёл третий эпизод. Преступник обокрал склад пункта выдачи одного из интернет-магазинов. Были похищены куртка, мобильный телефон и сопутствующие аксессуары, наручные часы.

В итоге все три эпизода вменили одному и тому же молодому человеку, жителю Свердловского района. У него изъяли часть похищенного. На данный момент подозреваемый задержан.

Ему вменяется часть 2 соответствующей 158 статьи УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное за такие преступления, составляет пять лет лишения свободы.

ИА «Орелград»