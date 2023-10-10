В Орле киоск помешал отремонтировать дорогу

Власти города решили снести нестационарный объект.

В Орле областной арбитражный суд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению управления муниципального имущества и землепользования администрации города к обществу с ограниченной ответственностью «Почитай» из подмосковных Люберец. Чиновники поставили вопрос о демонтаже нестационарного торгового объекта, расположенного на улице Комсомольской (остановка трамвая «Магазин «Стрела»).

Ответчик, не возражая по обстоятельствам спора, иск не признал, поскольку предложенное взамен в срочное пользование место для размещения нестационарного объекта его не устраивает. Из материалов дела следует, что МКУ «ОМЗ г. Орла» в марте 2023 года от имени города заключило контракт с компанией «МонолитСтрой» на выполнение капитального ремонта автомобильной дороги по улице Комсомольской от Карачевского до Кромского шоссе. В предмет выполнения работ по указанному контракту входит территория, на которой расположен киоск для реализации печатной продукции, принадлежащий ответчику.

«МонолитСтрой» направило МКУ «ОМЗ г. Орла» письмо, в котором уведомило, что указанный киоск мешает выполнению ремонтных работ. Данную информацию МКУ «ОМЗ г. Орла» направило в администрацию города Орла для принятия мер по демонтажу киоска. Последний был установлен на законных основаниях по договору, заключенному в 2019 году. Но в договоре имеется пункт о том, что он может быть расторгнут в одностороннем порядке при условии принятия администрацией города Орла решения о необходимости ремонта или реконструкции автомобильных дорог, в случае если нахождение киоска препятствует проведению указанных работ.

Собственник просил мэрию рассмотреть возможность предоставления компенсационного участка для размещения киоска, указав на выбор три приглянувшихся ему адреса. Однако мэрия отказалась предоставлять землю конкретно по запрошенным адресам, так как для этого потребовалось бы внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержденную постановлением администрации города еще в 2016 году. На выбор был представлен список свободных земель, но он ответчика не устроил.

Чиновники расторгли договор в одностороннем порядке и потребовали демонтировать киоск. В августе было проведено комиссионное обследование, показавшее, что объект не демонтирован. Неисполнение обязательства по демонтажу киоска после расторжения договора и послужило основанием для обращения чиновников с иском в суд. Требования были удовлетворены: арбитраж обязал ответчика демонтировать нестационарный торговый объект в течение семи дней с даты принятия решения. В случае неисполнения ответчиком решения суда в установленный срок, право демонтировать киоск делегируется управлению муниципального имущества и землепользования, с последующим взысканием расходов с ответчика. Суд также решил обратить свое решение к немедленному исполнению.

ИА «Орелград»