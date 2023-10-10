Орловцы оставили в кафе и ресторанах 3,8 миллиарда рублей

Оборот орловского общепита заметно вырос по сравнению с прошлым годом.

В Орловской области за восемь месяцев 2023 года оборот предприятий общественного питания с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей составил 3,8 миллиарда рублей, или 117,3 процента в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 года. Такие данные приводит Орелстат. Только в минувшем августе оборот регионального общепита составил 506,5 миллиона рублей, что 18,2 процента превысило показатель августа прошлого года.

Впрочем, текущим рекордсменом является не август, а июнь, когда оборот общепита составил 508,5 миллиона рублей. А вот в прошлом году рекорд принадлежал августу, когда оборот кафе, ресторанов, баров и другого общепита в Орловской области составил 428,7 миллиона рублей. В целом можно констатировать, что сфера общественного питания в регионе выбралась из кризиса, начавшегося со стартом пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году. Показатели работы год от года растут.

По данным мэрии, потребительский рынок города Орла включал на начало 2023 года 4604 объекта, в том числе 2362 стационарных объекта розничной и оптовой торговли, 494 киоска и павильона, 11 постоянно действующих и три тематические ярмарки («Ярмарка-выставка современных и традиционных ремесел», «Ярмарка «День меда» и «Новогодняя тематическая ярмарка»). В дислокации также было учтено 535 предприятий общественного питания и 1199 предприятий по оказанию услуг. Обеспеченность населения города Орла торговыми площадями превышает норматив в 2,7 раза, посадочными местами в предприятиях общественного питания — в 1,5 раза.

ИА «Орелград»