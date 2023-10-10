В Орловской области улучшат положение женщин

В интересах орловчанок создан региональный совет и утверждена «дорожная карта».

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Тарасов утвердил план мероприятий, направленный на улучшение положения женщин. Документ принят для реализации в 2023-2026 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин. Также врио губернатора создал региональный совет, который возглавила Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Региональному совету поручено ежегодно до 1 мая представлять в правительство Орловской области доклад о результатах анализа эффективности реализации плана мероприятий.

Последний предусматривает оказание помощи женщинам в преодолении трудной жизненной ситуации, в том числе в ситуации репродуктивного выбора, и увеличение охвата женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана помощь. В план включена профилактика рецидивов преступлений, совершенных женщинами, укрепление семейных связей женщин, освободившихся из мест лишения свободы или принудительных работ, включение таких женщин в экономическую и социальную жизнь общества.

Ожидаемым результатом выполнения «дорожной карты» являются: повышение качества оказания социальных услуг женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия, из числа наиболее уязвимых групп; повышение доступности первичной медико-санитарной помощи населению независимо от места проживания; формирование приверженности к ведению здорового образа жизни среди работников, улучшение физического состояния и здоровья работающего населения. Кроме того, документом предусмотрено создание школы репродуктивного здоровья на базе центра охраны репродуктивного здоровья подростков (решение этой задачи возложено на департамент здравоохранения) и повышение уровня информированности населения о возможностях применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Еще одна цель — снижение количества случаев искусственного прерывания беременности. В данном случае добиться этого предполагается за счет совершенствования системы консультирования женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, в том числе введение мотивационного анкетирования всех женщин, обратившихся за искусственным прерыванием беременности. Также предусмотрено адресное предоставление женщинам федеральных и региональных мер поддержки по результатам анкетирования, внедрение в работу врачей женских консультаций речевых модулей для создания у женщин положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора и усиление роли кризисных центров по прерыванию беременности.

ИА «Орелград»