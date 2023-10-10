Толстовско-тургеневская выставка открылась под Орлом

Мероприятие проводится под названием «Толстой и Тургенев: перекрестки судеб».

Во Мценской районной библиотеке имени Ивана Тургенева открылась плакатная выставка под названием «Толстой и Тургенев: перекрестки судеб» (0+). Как пояснили в администрации Мценского района, она посвящена юбилеям двух великих русских писателей: 205-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева и 195-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Известно, что они какое-то время дружили и не раз встречались на территории нынешней Орловской области.

«Два гиганта русской литературы, олицетворяющие собой две стороны русского характера, два полюса, и, в то же время, удивительно родственные души, — так презентуют выставку организаторы. — Долгие годы писатели поддерживали дружеские отношения, о чем свидетельствует огромное эпистолярное наследие литераторов и дневники Льва Николаевича. На выставке представлены портреты И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого в сопровождении цитат из писем, свидетельствующих о добрых, искренних литературных перекрестках».

Ранее в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина стартовала выставка из цикла «Книги – юбиляры» (12+), которая проработает по 31 октября. Как пояснили организаторы, в этом году исполняется 100 лет произведениям Александра Грина «Алые паруса» и Владимира Арсеньева «Дерсу Узала». Им и посвящено мероприятие. Роман «Алые паруса» проникнут тонким психологизмом. Писатель посвятил произведение своей жене Нине Николаевне Грин. А Владимир Арсеньев – это первый ученый, посвятивший Дальнему Востоку всю свою жизнь и описавший свои открытия и приключения в книге. Произведение «Дерсу Узала» переведено на тридцать языков мира и выдержало более ста изданий.

ИА «Орелград»