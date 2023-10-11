До декабря на всём транспорте ТТП Орла установят валидаторы

Сейчас ими обеспечены только 15 автобусов.

Тем не менее, уже к концу ноября валидаторами оборудуют весь основной транспортный парк муниципального предприятия. Речь идёт о транспорте большой вместимости – не только автобусах, но также трамваях и троллейбусах, принадлежащих «ТТП» Орла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На данный момент модернизация затронула только полтора десятка автобусов «ТТП», которые обслуживают маршруты №9, №15, №16 и 59. Первое устройство установили ещё в июне.

«Валидаторы расположены на поручне при входе у каждой двери и предназначены для оплаты проезда транспортной или банковской картой, смартфонами. Но оплатить проезд наличными можно будет и по-прежнему, у водителя», — рассказала исполняющая обязанности руководителя предприятия Татьяна Иванова.

Позитивный эффект налицо – валидатор снижает нагрузку на водителя, позволяет впускать и выпускать пассажиров через все двери и сокращать время пребывания на остановке.

В администрации города отметили, что к валидатору нужно прикладывать все виды проездных билетов, причём при каждой поездке – это касается льготных категорий граждан. Это нужно для учёта таких пассажиров. Деньги со льготных проездных в этот момент не списываются.

ИА «Орелград»