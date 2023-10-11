В Орле сквер Русанова поборется за шанс на благоустройство

11.10.2023 | 16:47 История, Новости

Территория примет участие в народном голосовании.

Сквер Русанова. Фото: www.google.com/maps

Такое решение приняла профильная общественная комиссия. Рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства проводится ежегодно. Орловцы могут поддержать объекты, которые приведут в порядок по программе «Формирование современной городской среды». В этом году в голосовании победили скверы имени Бунина и имени Гуртьева.

«Сквер Русанова может быть отремонтирован в 2025-м году, если он станет лидером конкурсного отбора в 2024-м году», — отметил председатель комиссии — первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров.

О включении сквера Русанова в список кандидатов ходатайствовали Департамент культуры Орловской области, региональный краеведческий музей и Русское географическое общество. Территория находится прямо перед Домом-музеем знаменитого исследователя и геолога — на улице, названной в его честь.

Отметим, что хотя фактически сквер существует не первый год, до последнего времени официально он не имел названия. Оно появилось только в текущем году. Одновременно в Орле создали сквер Шипунова и площадь Попова.

ИА «Орелград»


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