АПК Юность не смогла победить Россельхознадзор в суде

Корпорация дважды оспаривала решение ведомства.

Весной этого года региональное Управление Россельхознадзора проводило проверку земельного участка, расположенного в Котовском сельском поселении Урицкого района. Его площадь составляет 17 гектар. Как установило ведомство, собственник земли не следует законным требованиям и не выполняет обязательные мероприятия по защите почвы от сорняков.

Этим собственником и являлось ООО «АПК Юность», одно из крупнейших предприятий Орловской области. В итоге в отношении компании вынесли решение о крупном административном штрафе (200 тысяч рублей). Также ей выдали предписание об устранении нарушений.

«Юность» попыталась оспорить решение, причём дважды. Сначала корпорация подала иск в Урицкий районный суд и попросила заменить штраф на предупреждение. Однако просьба осталась без удовлетворения. Райсуд вынес свой вердикт в августе.

Затем компания обратилась уже в Орловский областной суд — с аналогичным запросом. Новый процесс завершился на днях. Однако опять не в пользу «Юности» — предыдущее решение оставлено в силе.

ИА «Орелград»