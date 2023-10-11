Некрасовскую школу-интернат ждут перемены

Областные власти создают новое общеобразовательное учреждение.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов в качестве главы регионального правительства распорядился создать бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Некрасовская общеобразовательная школа». Как следует из документа, оно будет создано путем изменения типа существующего казенного общеобразовательного учреждения Орловской области «Некрасовская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Процесс должен пройти с сохранением деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в качестве основной цели деятельности и изменением штатной численности. Департаменту образования Тарасов поручил от имени Орловской области осуществлять функции и полномочия учредителя бюджетного общеобразовательного учреждения «Некрасовская общеобразовательная школа». В срок до 1 января 2024 года департамент обязан обеспечить в установленном порядке утверждение устава вновь созданной школы.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора по социальной политике. Из документа также следует, что он принят во исполнение «Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу до 2024 года к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства в субъектах Российской Федерации». Поясним, что «дорожная карта» была утверждена правительством страны в 2020 году. Изначально ее реализацией занялись десять пилотных регионов, но к 2024 году все регионы должны выполнить запланированные мероприятия.

Цель проекта заключается в том, чтобы перевести все учреждения, связанные с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в одну подведомственность. Проведенный ранее мониторинг показал, что в регионах такие учреждения зачастую подчиняются разным ведомствам, как правило, по линии образования и здравоохранения. Кстати, датой создания КОУ ОО «Некрасовская школа-интернат» числится 24 ноября 1933 года. Ее учредитель: субъект Российской Федерации — Орловская область. Функции и полномочия учредителя школы-интерната осуществляет департамент образования Орловской области.

ИА «Орелград»