Суд закрыл дело о банкротстве медцентра в Орле

Вопрос о прекращении производства по делу был поднят при изучении требований кредиторов.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Альтаир». Из материалов следует, что еще в мае 2023 года два гражданина в качестве кредиторов обратились в суд с заявлением о признании медцентра банкротом и введении процедуры наблюдения. Они также просили включить в реестр требований кредиторов свои требования о выплате суммы задолженности в размере 459,4 тысячи рублей. Определением суда от 25 мая было возбуждено производство по делу о несостоятельности.

Однако теперь в связи с отсутствием в материалах дела сведений о наличии у должника имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве, суд назначил заседание по рассмотрению вопроса о прекращении производства по делу. Рассмотрев представленные документы и заслушав лиц, участвующих в деле о банкротстве, суд установил, что у приставов находится в работе сводное исполнительное производство в отношении организации-должника.

Согласно ответам, полученным судом из регистрирующих органов, имущество, подлежащее обязательной государственной регистрации, за ООО «Медицинский центр «Альтаир» не значится. Согласно ответам, полученным из кредитных учреждений и налоговой службы, на имя должника открыт счет в банке, на который приставами было обращено взыскание. Впрочем, оказалось, что денежные средства не поступают на него еще с июня 2022 года.

Должником также не были представлены в суд сведения о наличии у него имущества, достаточного для погашения судебных расходов по делу о банкротстве. Кредиторы же отказались от финансирования процедуры банкротства за собственный счет и поддержали ходатайство о прекращении производства по делу о банкротстве. Иными словами, на проведение процедуры не хватило денег, а у медцентра не оказалось имущества, за счет продажи которого их можно было бы достать. В связи с этим арбитраж постановил прекратить дело о признании «Медицинского центра «Альтаир» банкротом.

ИА «Орелград»