В Орле объявили тендер на 999 999 999 рублей

Подрядчика ищет «Корпорация развития Орловской области».

Извещение о проведении тендера появилось на портале госзакупок. Его организатором выступает департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, в качестве заказчика выступает акционерное общество «Корпорация развития Орловской области». Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 999 999 999 рублей 99 копеек. То, что цена контракта одной копейкой не дотянула до миллиарда, вероятно, связано с особенностями регионального законодательства о госзакупках, устанавливающего степени контроля и согласования закупок в зависимости от их стоимости.

Согласно конкурсной документации, победитель тендера получит право на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ ОЭЗ ППТ «Орел» с двумя подводящими линиями ВЛ 110 кВ с присоединением от ОРУ 110 кВ ПС 220 Мценск и РП 10 кВ ОЭЗ ППТ «Орел» с подводящими линиями КЛ 10 кВ». Источников финансирования строительства объекта будет два: бюджетные инвестиции в размере 495 545 000 рублей и собственные средства в размере 504 454 999,99 рубля.

Срок реализации проекта — 2023-2024 годы. Работы предполагается выполнить в течение трех этапов. Первый этап включает в себя проектирование, в том числе проведение инженерных изысканий (инженерных геологических, геофизических, геодезических, гидрометеорологических, экологических), разработку проектной и рабочей документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на нее и на результаты инженерных изысканий.

Второй этап — строительство объекта, который включает в себя подготовку, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, авторский надзор, обучение и инструктаж специалистов по эксплуатации оборудования, мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию, а также прочие работы. На третьем этапе планируется поставка оборудования. Площадь застройки, мощность силовых трансформаторов, предполагаемая длин линий электропередачи и другое подрядчику предстоит самостоятельно определить при проектировании.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Орел» расположена в Мценском районе. Для резидентов предусмотрены не только площади и обеспечение их коммуникациями, но и ряд преференций. Например, для инвестиционных проектов от 120 миллионов рублей предусмотрено: снижение ставки налога на прибыль до 13,5 процента, освобождение от уплаты налога на имущество, предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам и на производственную инфраструктуру.

ИА «Орелград»