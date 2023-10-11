Орел взыскал с МАНа убытки

Иск подало муниципальное образование в лице управления муниципального имущества.

Чиновники потребовали от ООО «МАН» возместить убытки, связанные с демонтажем газопроводной трубы из-за угрозы ее провисания и возникновения аварийной ситуации. Дело рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

Установлено, что ООО «МАН» в марте 2015 года купило у УМИЗ нежилое помещение № 61 общей площадью 248 кв. м, расположенное на первом этаже дома №14 по улице Паровозной. Вдоль стены этого многоквартирного жилого дома проходил газопровод. Он крепился к стене пристройки помещения №61.

В августе 2021 года ООО «МАН» просило АО «Газпром газораспределение Орел» прекратить эксплуатацию выходящей на фасад газовой трубы, поскольку дальнейшая просадка здания могла привести к образованию трещин и наполнению газом технического подполья. В ответном письме газовики обратили внимание генерального директора ООО «МАН» на отсутствие мероприятий по поддержанию здания в исправном состоянии, что противоречит требованиям ст.210 Гражданского кодекса РФ.

В сентябре 2021 года ООО «МАН» обратилось в управление градостроительства Орловской области с указанием, что происходит разрушение несущей наружной стены помещения №61. Компания ставила в известность, что после переноса коммуникаций приступит к принятию мер по предотвращению аварийной ситуации. Сотрудники УМИЗа выехали на место и обнаружили, что в результате демонтажа одной из внешних стен, к которой крепился газопровод, последний оказался ничем не закреплен – возникла угроза аварии. При этом реконструкция пристройки проводилась ООО «МАН» с нарушением – не было представлено разрешение на работы и их проект.

В ноябре 2021 газопровод отключили. АО «Газпром газораспределение Орел» провело за свой счет капитальный ремонт и вернуло подачу. Ресурсоснабжающая организация потребовала от УМИЗа возместить расходы. Чиновники переадресовали претензии ООО «МАН».

Компания попыталась оспорить наличие своей вины. «По мнению ответчика, именно истец виноват в том, что продал ему помещение со скрытыми недостатками», указано в материалах дела. Суд парировал, что, приобретая имущество, общество располагало всеми сведениями о его состоянии. С 2015 года не заявляло о наличии скрытых дефектов или выявленных несоответствиях состояния.

«Ответчик также не представил суду доказательств, что, зная о разрушениях стены здания, как минимум с 2018 года, им предпринимались какие-либо меры для устранения разрушений».

Суд 28 сентября решил взыскать с ООО «МАН» убытки в размере 42 880 рублей, а также госпошлину 2000 рублей.

По данным kartoteka.ru, экс-депутат облсовета Андрей Митин являлся учредителем и директором ООО «МАН» с 2004 года. Когда мужчина прошел в региональное заксобрание, отстранился от бизнеса, став одним из самых малообеспеченных народных избранников. В настоящий момент учредителем и директором ООО «МАН» указана Митина Татьяна.

ИА «Орелград»