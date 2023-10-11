Орловцам предлагают поучаствовать в создании музея епархии

11.10.2023 | 13:07 История, Новости, Общество

Принимаются в дар экспонаты для будущей экспозиции.

Фото: Евгений Мартынов

Музей создаётся по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. Инициатива приурочена к 235-й годовщине создания Орловской епархии, которое отмечается в этом году.

Как рассказали в Орловской митрополии, музей расскажет о церковной жизни разных периодов и конкретных людях, помогавших хранить православную веру в нашем регионе.

Связаться с хранителем епархиального музея Максимом Ерескиным можно по телефону 8-915-500-57-63. Орловцы могут пожертвовать музею иконы и книги, церковную утварь, реликвии, связанные с выдающимися церковными деятелями нашего края.

Напомним, что Орловская епархия ведёт своё происхождение от Орловско-Севской епархии, образованной в мае 1788-го года. Тогда синод Русской Православной Церкви принял решение о разделении епархий в соответствии с разделением Российской империи на губернии.

ИА «Орелград»


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