Двое орловцев подозреваются в осквернении символа воинской славы

11.10.2023 | 11:53 Важное, Закон и порядок, Новости, Происшествия

Возбуждено уголовное дело. 

Мероприятие в КДЦ «Металлург». Фото: vk.com/metallurg_orel

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, преступление произошло в апреле текущего года в вечернее время в Северном районе Орла. По текущей версии следствия, двое молодых людей (оба 2001-го года рождения) осквернили символ воинской славы России. Сообщается, что он находился на стене культурно-досугового центра (возможно, речь идёт о КДЦ «Металлург»).

Факт удалось выявить благодаря оперативным мероприятиям, которые провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Орловской области и Управления ФСБ по нашему региону. Дело возбуждено Следственным комитетом.

Фигурантам вменяют статью 354.1 часть 4 УК РФ («осквернение символов воинской славы России»). За данное деяние предусмотрены следующие виды наказаний:

  • штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до пяти лет),
  • либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет,
  • либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.

Ранее стало известно, что в Орле выявлена религиозная организация, связанная с ВСУ.

ИА «Орелград»


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