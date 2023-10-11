Под Орлом соцработница обчистила банковскую карту подопечной

Детали преступления всплыли в ходе уголовного судебного процесса.

В Орловской области вступил в силу обвинительный приговор Мценского районного суда, перед которым предстала местная жительница. Ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража имущества потерпевшей с банковского счета). Как следует из материалов дела, женщина трудилась в качестве социального работника в геронтологическом центре.

Одна из подопечных попросила ее проверить баланс своей карты, на которой в тот момент находилось порядка 50 000 рублей. Затем соцработница, знавшая пин-код от карты подопечной, отправилась с этой картой к банкомату, где сняла с нее сначала 30 тысяч рублей, а спустя некоторое время еще 9 тысяч рублей. Деньги она присвоила себе. Тем самым соцработница похитила у своей подопечной 39 тысяч рублей.

В своих показаниях обвиняемая указала, что кража была совершена в феврале. А в начале марта она от других социальных работников случайно узнала, что пропажу денег обнаружили. Испугавшись разоблачения, соцработница решила тайком деньги вернуть, а следы замести. В результате она подложила в тумбочку потерпевшей ее банковскую карту и денежные средства в размере 39 000 рублей. А затем всем рассказала о том, что пропавшие деньги якобы нашлись. Но правоохранителей со следа это не сбило, и спустя две недели обвиняемая уже призналась в содеянном. Изучив все обстоятельства дела, суд приговорил обвиняемую к выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»