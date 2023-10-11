В Орле выбрали 24 двора для ремонта

Их приведут в порядок в будущем году.
Работы будут вестись в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Территории для ремонта отобрали и утвердили члены профильной общественной комиссии.
«Благоустраивать их снова будем «кустами» — по принципу комплексности», — отметил первый заместитель мэра Вадим Ничипоров.
Дворовые территории для ремонта отбирают на основе девяти важнейших показателей (возраст дома, количество квартир, дата последнего капремонта и так далее). Теоретически включить свой двор в программу может любой орловец, следуя специальной инструкции.
Как сообщает пресс-служба администрации Орла, список могут пополнить и другие территории, которые находятся «в резерве». Однако сначала нужно будет оформить проекты и сметы на ремонт уже выбранных «основных» 24-х дворов.
Вот их перечень:
- Комсомольская, 332, 338,
- Октябрьская, 124, 126, 128,
- Московское шоссе, 1, 3, 5,
- Розы Люксембург, 52,
- Гагарина, 49,
- Нормандия-Неман, 99, 101,
- Достоевского, 4,
- Садовского, 2,
- Кромская, 8, 10,
- Андрианова, 2, 4,
- Игнатова, 39,
- Матвеева, 29, 31,
- переулок Матроса Силякова, 2, 3, 4.
ИА «Орелград»