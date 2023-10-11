В Орле выбрали 24 двора для ремонта

11.10.2023 | 10:32 Новости, Строительство

Их приведут в порядок в будущем году.

Фото: ИА «Орелград»

Работы будут вестись в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Территории для ремонта отобрали и утвердили члены профильной общественной комиссии.

«Благоустраивать их снова будем «кустами» — по принципу комплексности», — отметил первый заместитель мэра Вадим Ничипоров.

Дворовые территории для ремонта отбирают на основе девяти важнейших показателей (возраст дома, количество квартир, дата последнего капремонта и так далее). Теоретически включить свой двор в программу может любой орловец, следуя специальной инструкции.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, список могут пополнить и другие территории, которые находятся «в резерве». Однако сначала нужно будет оформить проекты и сметы на ремонт уже выбранных «основных» 24-х дворов.

Вот их перечень:

  • Комсомольская, 332, 338,
  • Октябрьская, 124, 126, 128,
  • Московское шоссе, 1, 3, 5,
  • Розы Люксембург, 52,
  • Гагарина, 49,
  • Нормандия-Неман, 99, 101,
  • Достоевского, 4,
  • Садовского, 2,
  • Кромская, 8, 10,
  • Андрианова, 2, 4,
  • Игнатова, 39,
  • Матвеева, 29, 31,
  • переулок Матроса Силякова, 2, 3, 4.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования